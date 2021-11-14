Путин: либералы не должны быть лакеями западных стран

Истинный либерализм – это не желание копировать кого-то, а отстаивание свободы мысли, выбора и поиска решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", которая вышла в эфире телеканала "Россия 1".

"Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: "Наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги". Но это не истинный либерализм", – сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину.

Путин отметил, чтобы ответить на вопрос, есть ли в России либералы, то необходимо определиться с самим содержанием понятия.

"Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения – то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу", – подчеркнул президент.

Путин добавил, что "западники" и "славянофилы" всегда смогут найти точки соприкосновения по любому вопросу, если поставят перед собой задачу искать наилучшие пути развития страны и захотят ей добра.