Путин на встрече с Лукашенко заявил, что все вопросы по Союзному государству согласованы

Все вопросы по Союзному государству согласованы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там всё профильными ведомствами согласовано — вопрос только в реализации намеченных целей», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Переговоры политиков состоялись 25 июня в Санкт-Петербурге. Встреча прошла в день 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе переговоров Лукашенко также осудил Литву за запрет на транзит товаров в Калининградскую область, заявив, что это «фактически объявление войны». Белорусский лидер также попросил Путина помочь с зеркальным ответом на полёты самолётов НАТО с ядерным оружием у белорусско-польской границы. Российский президент ответил, что в течение ближайших месяцев Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М».