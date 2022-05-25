Путин назначил Куренкова на пост главы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил нового главу МЧС — им стал генерал-майор Александр Куренков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На данном посту Куренков заменит Евгения Зиничева, который трагически погиб в сентябре прошлого года во время учений в Норильске. После его смерти временно исполняющим обязанности главы МЧС был назначен заместитель Зиничева генерал-полковник Александр Чуприян.

Как рассказывал в своем Telegram-канале Депутат Госдумы Александр Хинштейн, что Куренков занимал должность заместителя директора Росгвардии и курировал боевую подготовку, а до этого он служил в ФСБ и ФСО.

Источники РБК сообщили, что Куренков с 2015 года «работал в должности старшего адъютанта Путина». В ФСО он охранял первых лиц государства на выездных мероприятиях, а затем работал в охране бывшего премьер-министра Виктора Зубкова.