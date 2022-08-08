Путин назначил Лаврова главой делегации на Генассамблею ООН

Президент России Владимир Путин утвердил главу МИД Сергея Лаврова главой делегации на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Также российскому внешнеполитическому ведомству президент поручил утвердить состав советников, экспертов и обеспечить делегацию техническим персоналом.

Напомним, 77-я сессия ГА ООН откроется 13 сентября и продлится до 27 сентября. Мероприятие будет проходить в Нью-Йорке. 20 сентября пройдут общие прения высокого уровня.