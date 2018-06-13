Путин назначил новую президентскую администрацию

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Глава РФ Владимир Путин сохранил пост руководителя своей администрации за Антоном Вайно. Об этом пишет РБК, ссылаясь на размещенный на сайте Кремля указ.

Вместе с этим на сайте появились указы, согласно которым первыми замглавы администрации лидера страны переназначены Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Согласно еще одному указу президента, замглавы администрации главы государства остался Магомедсалам Магомедов. Путин сохранил за Дмитрием Песковым пост главы президентской администрации и пресс-секретаря лидера страны, а за Владимиром Островенко - пост заместителя Вайно.

Помощниками Путина были переназначены Андрей Белоусов, Владислав Сурков и Игорь Левитин. Новым помощником президента стал экс-замруководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев.

Лариса Брычева сохранила за собой пост главы Государственно-правового управления президента, а Дмитрий Калимулин - начальника Референтуры президента.