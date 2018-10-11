Путин назначил новых глав Курской области и Башкирии

Президент России Владимир Путин назначил на должность руководителя Курской области Романа Старовойта, а на пост главы Башкирии - Радия Хабирова, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Александр Михайлов принял решение подать в отставку, однако подробности и причины озвучены не были. Также о своей отставке объявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Она заявила, что ее решение покинуть пост главы региона обусловлено внутренними мотивами и объективными обстоятельствами.