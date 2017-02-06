Путин назначил Решетникова врио главы Пермского края

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Президент РФ Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края. Указом главы государства на должность исполняющего обязанности главы региона назначен Максим Решетников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Агентство отмечает, что Басаргина отправили в отставку досрочно с формулировкой "по собственному желанию".

Агентство пишет, что Решетникова, который ранее работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы, назначили врио губернатора Пермского края "до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края".

Уточняется, что ранее глава государства лично предложил Решетникову занять должность и.о. губернатора региона. Во время беседы с чиновником, который является уроженцем Перми, президент отметил, что Решетников "всегда сохранял связь со своей малой родиной", и предложил ему вернуться на малую родину в качестве и.о. главы края.

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Чиновник согласился, отметив, что "это будет большая честь для него и большое доверие". Также он назвал это "двойной ответственностью", поскольку Пермский край является его родным. Решетников отметил, что у региона большой потенциал, и для того, чтобы он работал на благо местных жителей, "предстоит очень много сделать". "Там есть куда дальше двигаться", - уверен он.

Президент напомнил, что Решетников во время работы в Пермском крае "по службе дорос до начальника аппарата губернатора", а в российской столице, в частности, успел поработать в аппарате федерального правительства в должности директора департамента, в то время когда Путин возглавлял правительство.

Глава государства поинтересовался у Решетникова, какие задачи он видит в развитии Пермского края. В первую очередь Решетников отметил социальную защиту и развитие социальной сферы. Также он полагает, что "есть куда двигаться" по линии здравоохранения и образования. "Учитывая новые задачи, которые вами поставлены", - добавил чиновник.

Еще одной задачей, по его мнению, должно стать развитие экономики. "Очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности, но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться", – подчеркнул Решетников.

Путин отметил, что чиновник хорошо знает ситуацию в регионе, и выразил надежду, что он сделает все необходимое для оправдания ожидания людей. По словам президента, нерешенных вопросов в регионе "еще достаточно".