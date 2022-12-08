Путин назвал два результата спецоперации: «самый главный» и «значимый»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека коротко рассказал о результатах спецоперации, подчеркнув, что СВО — это длительный процесс, сообщают на сайте Кремля.

«Появились новые территории — это всё-таки значимый результат для России, это серьёзный вопрос. И, чего уж греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации — это серьёзные вещи», — указал президент.

Но самое главное, добавил Путин, это «люди, которые проживают на всех этих территориях».

«Результаты референдума показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства этой нашей общей культуры, традиций, языка. И это самый главный результат, и они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное», — подчеркнул глава государства.