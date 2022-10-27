Путин назвал грядущее десятилетие самым важным после окончания Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что мир стоит на историческом рубеже. По его словам, впереди ожидает «самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие» со времён Великой Отечественной войны.

Глава государства отметил, что Запад неспособен единолично управлять человечеством, однако «отчаянно пытается это делать», в то время, когда большинство народов мира собирается с этим мириться. Такое положение вещей, указал президент, чревато целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для всего человечества, в том числе и самого Запада.

«Разрешить это противоречие — вот главная историческая задача. Это болезненный, но естественный и неизбежный процесс», — сказал Путин.

По мнению российского лидера, сегодня формируется будущее мироустройство и в этом процессе важно «выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрения идей», не навязывая никому единой истины.