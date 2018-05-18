Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что после реализации проекта газопровода "Северный поток - 2" не предполагается приостановка транзита газа через Украину, сообщает RT.

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"После запуска "Северного потока - 2" не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину, о чем сегодня мы тоже говорили с госпожой федеральным канцлером. Она задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть: поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", - сказал Путин.

В свою очередь, Меркель указала на то, что в Германии рассматривают "Северный поток - 2" как коммерческий проект.