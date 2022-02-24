Путин назвал военную спецоперацию РФ вынужденной мерой

Президент России Владимир Путин назвал военную операцию вынужденной мерой. Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями, сообщает РИА Новости.

“Всё, что происходит, — вынужденная мера. Нам не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно”, — сказал президент.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.