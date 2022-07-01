Путин не расстроился, из-за того что президент Финляндии отказался играть с ним в хоккей
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что недостатка в партнёрах у Путина нет
1 июля 2022, 17:19, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимир Путин отреагировал на отказ президента Финляндии играть с ним в хоккей. Слова Пескова передаёт телеграм-канал «РВНП».
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё, глядя на совместную фотографию с Путиным на хоккейной площадке, отметил, что больше не стал бы играть с президентом России.
По словам Пескова, Путина не расстроило это заявление, потому что у него нет недостатков в партнёрах, которые согласятся с ним сыграть.
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