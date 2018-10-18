Путин не увидел предпосылок для отмены антироссийских санкций

Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи в четверг, 18 октября, заявил, что Кремль не видит никаких предпосылок для скорой отмены антироссийских санкций, сообщает телеканал "360".

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Путин подчеркнул, что отечественным производителям необходимо быть готовым к конкуренции ради сохранения качества товаров.

"Что касается сыра, санкций и последствий, если их отменят: ну во-первых, мы пока не видим, что что-то будут отменять, поэтому спите спокойно", - сказал президент.

Он добавил, что чем дольше будет длиться ограничительный период для России, тем меньше шансов для тех, кто ушел с отечественного рынка, на него вернуться.

Путин подчеркнул, что государство в любом случае продолжит поддержку российского агропромышленного комплекса, но отечественным производителям нужно постоянно стремиться находиться в состоянии конкуренции, чтобы качество продукции не падало.