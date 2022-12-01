Путин: Нужно, чтобы люди в новых регионах почувствовали преимущества жизни в России

Люди в новых регионах должны почувствовать преимущества от жизни в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных, передаёт ТАСС.

По его словам, Россия должна основательно закрепиться на этих территориях — для этого необходимо не только решение вопросов военного или военно-политического характера.

«Это означает работу на этих территориях с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию», — объяснил глава государства.

Он также сообщил, что перед властями стоит задача интегрировать новые регионы в научную и образовательную среду. Для этого, добавил Путин, людям необходимо «врасти в российскую действительность».