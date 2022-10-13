Путин: нынешняя мировая финансовая система позволяет «золотому миллиарду» жить за чужой счёт

Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане заявил, что Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. Как сообщает ТАСС, глава государства заявил, что существующая система позволяет «золотому миллиарду» жить за чужой счёт.

«Как и многие наши партнёры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счёт», — заявил глава государства.

По мнению Путина, первый шаг в решении этой задачи — более активное использование национальных валют во взаимных расчётах. Эта мера способна укрепить финансовый суверенитет государств, развить внутренние рынки капитала, а также углубить региональную экономическую интеграцию.