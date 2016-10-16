Путин о словах Байдена: давно известно, что США за всеми подглядывают

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Российский президент Владимир Путин на конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал угрозы американского вице-президента Джо Байдена о кибератаках на Москву, пишет РИА Новости.

Глава государства заявил, что от "американских друзей можно ожидать все, что угодно", и добавил, что Байден не сказал ничего нового.

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"А мы разве не знаем, что официальные органы США за всеми подглядывают и подслушивают? Это же хорошо всем известно уже давно, это не секрет никакой", — цитирует агентство Путина.

"Газета.Ru" добавляет, что, по словам президента РФ, угрозы применения хакерских атак не соответствуют нормам международного общения. Российский лидер связывает их с тем, что в Вашингтоне нервничают.

Новизной в угрозах Путин назвал то, что в США признают "на таком высоком уровне", что занимаются этим.

Напомним, ранее вице-президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ответит Москве на кибератаки, которые якобы совершили хакеры из РФ, с "наибольшим эффектом".