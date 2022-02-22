Путин обратился к Совфеду по поводу использования армии за рубежом

В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании вооружённых сил за пределами страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя верхней палаты парламента Валентину Матвиенко.

В Минобороны РФ заявили, что на границах ДНР и ЛНР Украина создала 60 тысячную группировку, и Россия будет принимать все доступные меры для устранения угрозы миру в Донбассе.

Также в ведомстве отметили, что всего в Россию приехали уже около 100 тысяч беженцев из Донбасса, почти 30 тысяч из них — дети.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

После Путин во время обращения к россиянам заявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а также подписал соответствующие указы в присутствии глав республик.