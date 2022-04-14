Путин обвинил страны Запада в задержке оплаты российского газа

Банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — заявил российский лидер.

Также в ходе совещании по ситуации в нефтегазовом секторе Путин добавил, что задача перевести расчеты в нацвалюту была поставлена, чтобы уйти от доллара и евро.

Напомним, что 23 марта глава государства потребовал, чтобы недружественные страны перевели расчеты за поставки газа в рубли. Он объяснил это тем, что доллар и евро себя скомпроментировали.

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После этого многие страны заявили, что не собираются выполнять это требование. Вместе с тем ряд государств, в числе которых Венгрия и Словакия, согласились пойти на условия России.