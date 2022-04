Путин объяснил NBC, почему началась гонка вооружений между РФ и США

Фото: twitter.com

Глава российского государства Владимир Путин высказал свое мнение о том, почему началась новая гонка вооружений между Россией и Америкой. Об этом пишет RT со ссылкой на интервью политика каналу NBC.

По мнению российского лидера, причиной начала новой гонки стал выход Вашингтона из договора по ПРО.

"Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО", — цитирует агентство слова главы РФ, которые были приведены в ролике на английском языке.

Кроме этого, Путин назвал говорящих о "новой холодной войне" людей не экспертами, а пропагандистами.

"С моей точки зрения, те, кто заявляет о начале новой холодной войны, не являются аналитиками — они занимаются пропагандой", — заявил президент.

EXCLUSIVE: Russian President Vladimir Putin denies a “new Cold War,” but tells @megynkelly that new weapons system tests were “successful.” pic.twitter.com/mJNcrPLDJ3