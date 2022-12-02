Путин объяснил Шольцу удары по объектам инфраструктуры на Украине
Президент отметил, что Вооруженные силы РФ долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по ряду целей на территории Украины
Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что удары по объектам критической инфраструктуры на Украине стали ответной реакцией Москвы на провокации Киева, в том числе и на теракт на Крымском мосту. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказал в ходе телефонных переговоров.
Президент отметил, что Вооруженные силы РФ долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по ряду целей на территории Украины. Однако они стали «вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева», которые наносились по гражданской инфраструктуре. В их числе были назван теракт на Крымскому мосту и атаки на объекты энергетики.
Напомним, что ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября. Целями атак стали объекты энергетики, военного управления и связи.