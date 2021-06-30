Путин опроверг введение налога на скот в России

По его словам, налог надо ввести на тех, "кто распространяет эти слухи"

30 июня 2021, 17:18, Никита Бородкин

Налоги на скот в России вводить не планируется. Так ответил президент России Владимир Путин на распространение фейков о появлении нового вида платежей для населения.

"Налог на голову ввести для тех, кто распространяет эти слухи", – сказал глава государства во время "Прямой линии".

Напомним, что во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" жительница Липецка спросила у президента, почему бананы из Эквадора стоят дешевле моркови и других овощей из соседних регионов, а также поинтересовалась, контролирует ли кто-то цены в России.

Путин отметил, что сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. И это, по его словам, общемировая тенденция. При этом правительство принимает меры по сдерживанию цен, добавил он.

Путин объяснил, почему бананы из Эквадора стоят дешевле российской моркови

Путин объяснил, почему бананы из Эквадора стоят дешевле российской моркови

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