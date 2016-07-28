Путин отрешил кировского губернатора Белых от должности по утрате доверия

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Российский президент Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности в связи с утратой доверия губернатора Кировской области Никиты Белых. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Врио областного главы назначен Игорь Васильев.

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Вопрос дня В чем обвиняют губернатора Кировской области Никиту Белых?

Напомним, 24 июня Белых задержали в одном из московских ресторанов с поличным при получении взятки.

Следователи установили, что Белых лично и через посредника получил взятки на общую сумму 400 тысяч евро (24,1 млн рублей) за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

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При этом экс-губернатор категорически отрицает свою вину.

29 июня Белых объявил голодовку, однако через 22 дня он прекратил ее из-за плохого самочувствия.