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Путин озвучит послание Федеральному Собранию в начале 2023 года

Глава государства подчеркнул, что в тех или иных форматах уже говорил о ключевых вещах, однако для формирования фундаментального послания требуется какое-то время

22 декабря 2022, 23:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что послание Федеральному Собранию состоится в начале 2023 года. Как сообщает РИА Новости, президент подчеркнул, что сейчас требуется дополнительное время на анализ ситуации и планов.

«Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, ещё раз запихнуть это в формальное послание», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в тех или иных форматах уже говорил о ключевых вещах, однако для формирования фундаментального послания требуется какое-то время.

«Мы сделаем это сразу, не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем», — заключил он.

Напомним, что глава государства каждый год выступает перед депутатами Госдумы и членами Совфеда с посланием о положении дел в стране и основными направлениями во внутренней и внешней политике.

Комментарии 1

  • Статья 84 Конституции РФ: Президент Российской Федерации: е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Послания Президента РФ - это акты политического характера, содержащие программные принципы развития страны, основных направлений внутренней и внешней политики государства*(977). Значение посланий главы государства Федеральному Собранию обусловлено тем, что Президент в соответствии с Конституцией и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства (ч. 3 ст. 80). Тексты посланий Президента Федеральному Собранию заслушиваются на совместных заседаниях палат Федерального Собрания (ч. 3 ст. 100 Конституции) и официально публикуются. Получается, что никаких основных направлений развития страны, внутренней и внешней политики наш президент ни видит. Ну или просто сказать нечего, страна в полной рецессии (90-е возвращаются). А из каждого утюга только и слышно про спецоперацию на Украине. Может пора бы президенту и правительству своей страной заняться?
    23 декабря, Гость   Ответить
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