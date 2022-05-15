Путин: переговоры с Украиной фактически приостановлены

Переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьёзном конструктивном диалоге. Об этом заявил президент России Владимир Путин своему финскому коллеге Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора.

Кроме того, главы государств «откровенно обменялись мнениями» в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО.

Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным и плохо сказался бы на отношениях между Хельсинки и Москвой, поскольку «никаких угроз безопасности Финляндии не существует», сообщили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, но диалог должен быть подготовлен.