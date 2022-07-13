Путин переименовал должность самого главного в Алтае

Руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин с 12 июля по указу президента России Владимира Путина именуется «главой» вместо «главы — председателя правительства». Об этом пишет «Ъ».

Также своим указом российский лидер уточнил название должностей и некоторых других действующих глав субъектов.

Так, аналогичное, как и у Хорохордина, наименование получили лидер Хакасии Валентин Коновалов и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, руководители Липецкой области и Краснодарского края Игорь Артамонов и Вениамин Кондратьев вместо глав администрации теперь именуются «губернаторами».

В конце 2021 года Владимир Путин подписал закон о публичной власти, по которому руководители регионов могут именоваться «главой» или «губернатором», но не «президентами». Такое название должности на тот момент сохранилось только в Татарстане.