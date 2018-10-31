Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики

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Глава РФ Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе соотечественников заявил, что подписал новую концепцию государственной миграционной политики, упрощающую получение гражданства РФ для соотечественников. Об этом пишет RT.

По словам президента, новая редакция концепции направлена на формирование более комфортных условий для переселения в РФ на ПМЖ из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу и приобретение гражданства России.

Путин подчеркнул, что это попытка снять барьеры и "разбюрократить эту систему".

"Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты", — цитирует RT его слова.

Издание добавляет, что указ "О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы" появился на сайте главы государства.