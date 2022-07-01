Путин подписал указ о передаче имущества оператора «Сахалин-2» государству

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государству имущества компании-оператора «Сахалин-2». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, глава государства предписал сменить оператора нефтегазового проекта Sakhalin Energy и передать его имущество в собственность государства. Согласно документу, имущество оператора проекта будет передано в безвозмездное пользование созданной правительством компании. Также государству перейдут все права и обязанности оператора проекта.

Напомним, что сейчас акционерами «Сахалин Энерджи» выступают «Газпром», Shell, Mutsui & Co. и Mitsubishi. Теперь же доли в уставном капитале будут у «Газпром Сахалин холдинга» и самой новой компании-оператора. В документе отмечается, что иностранные участники за месяц должны уведомить кабмин России о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим.