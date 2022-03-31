Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Об этом он рассказал, открывая совещание по ситуации в авиационной отрасли.

«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», — рассказал глава государства.

По словам Путина, недружественные России страны Запада должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа. Он отметил, что контрагентам предложили понятную и прозрачную схему.