Путин подписал указ о приравнивании к госизмене переход на сторону противника во время военных действий

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому переход на сторону противника во время военных действий приравнивается к госизмене. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В УК ввели ответственность за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

Максимальное наказание за это правонарушение составляет 20 лет.

То же наказание будет применяться за шпионаж или финансовую поддержку иностранной организации.