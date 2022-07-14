Путин подписал указ о приравнивании к госизмене переход на сторону противника во время военных действий
Максимальное наказание за это составляет 20 лет лишения свободы
14 июля 2022, 19:50, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому переход на сторону противника во время военных действий приравнивается к госизмене. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В УК ввели ответственность за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.
Максимальное наказание за это правонарушение составляет 20 лет.
То же наказание будет применяться за шпионаж или финансовую поддержку иностранной организации.
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