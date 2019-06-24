Путин подписал указ о развитии госслужбы через улучшение системы оплаты труда
Кабмин должен обеспечить проведение мониторинга качества подготовки гражданских служащих
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому порядок отбора кандидатов на замещение должностей гражданской службы будет усовершенствован, пишет "Российская газета".
В последующие два года правительство должно обеспечить в рамках осуществления мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих оптимизацию структуры их денежного содержания без снижения его уровня. Это должно быть реализовано путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада и соответствующее увеличение размера пенсии за выслугу лет.
В документе "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2019-2021 годы" говорится, что развитие государственной гражданской службы направлено на "совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы", "стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе", "внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих", "ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы".
До 1 января 2020 года правительству поручено обеспечить внедрение единой методики прохождения испытания на гражданской службе в федеральных органах исполнительной власти и представить предложения по созданию нормативно-правовой базы для совершенствования порядка отбора кандидатов на замещение должностей ГГС, а также обеспечить совершенствование на основе единых методологических подходов порядка проведения аттестации гражданских служащих.
Также до 1 января 2021 года кабмин должен обеспечить проведение мониторинга качества подготовки гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам, обеспечить совершенствование методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих и завершить создание нормативно-правовой базы для формирования федерального кадрового резерва на гражданской службе.