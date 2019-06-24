Путин подписал указ о развитии госслужбы через улучшение системы оплаты труда

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому порядок отбора кандидатов на замещение должностей гражданской службы будет усовершенствован, пишет "Российская газета".

В последующие два года правительство должно обеспечить в рамках осуществления мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих оптимизацию структуры их денежного содержания без снижения его уровня. Это должно быть реализовано путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада и соответствующее увеличение размера пенсии за выслугу лет.

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В документе "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2019-2021 годы" говорится, что развитие государственной гражданской службы направлено на "совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы", "стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе", "внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих", "ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы".

До 1 января 2020 года правительству поручено обеспечить внедрение единой методики прохождения испытания на гражданской службе в федеральных органах исполнительной власти и представить предложения по созданию нормативно-правовой базы для совершенствования порядка отбора кандидатов на замещение должностей ГГС, а также обеспечить совершенствование на основе единых методологических подходов порядка проведения аттестации гражданских служащих.

Также до 1 января 2021 года кабмин должен обеспечить проведение мониторинга качества подготовки гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам, обеспечить совершенствование методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих и завершить создание нормативно-правовой базы для формирования федерального кадрового резерва на гражданской службе.