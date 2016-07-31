Путин подписал указ о сокращении количества сотрудников МЧС

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому максимальная численность сотрудников территориальных органов МЧС сокращается на шесть тысяч человек - до 20,3 тысяч. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации в воскресенье, 31 июля.

До этого предельная численность работников региональных органов МЧС была равна 26,3 тысячам человек.

Данный указ также устанавливает предельную численность МЧС РФ в количестве 288 тысяч 565 человек, из которых 251,3 тысячи будут сотрудниками федеральной противопожарной службы и 7,2 тысячи - военнослужащими спасательных воинских формирований. Численность гражданского персонала немного превысит 30 тысяч человек, количество работников центрального аппарата министерства устанавливается в пределах 825 человек, среди которых 110 - военные спасатели воинских формирований.