Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей
Это техническая формальность, для того чтобы принять территории в состав России
30 сентября 2022, 08:18, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
Как отмечает Mash, это является технической формальностью, перед тем как принять регионы в состав России.
Ранее сообщалось, что 30 сентября в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении новых территории в состав РФ.
Предполагается, что после подписания договоров Владимир Путин выступит с объёмной речью.
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