Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей

Это техническая формальность, для того чтобы принять территории в состав России

30 сентября 2022, 08:18, Илья Звягинцев

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

Как отмечает Mash, это является технической формальностью, перед тем как принять регионы в состав России.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении новых территории в состав РФ.

Предполагается, что после подписания договоров Владимир Путин выступит с объёмной речью.

Договоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут 30 сентября

Договоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут 30 сентября

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