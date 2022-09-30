Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

Как отмечает Mash, это является технической формальностью, перед тем как принять регионы в состав России.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении новых территории в состав РФ.

Предполагается, что после подписания договоров Владимир Путин выступит с объёмной речью.