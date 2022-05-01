Путин подписал закон о предоставлении и погашении бюджетных кредитов регионам в 2022 году

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитов регионам из бюджета и их погашении в 2022 году. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Закон необходим для поддержания финансовой устойчивости региональных бюджетов в условиях санкций. Правительству дают право списать задолженность регионов по бюджетным кредитам в объеме поступления в федеральный бюджет в течение периода погашения реструктурированной задолженности налоговых доходов.

Также Минфин получает право выдавать бюджетам субъектов 2022 года кредиты для погашения их долговых обязательств по государственным ценным бумагам и займам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций.