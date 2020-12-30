Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях за цензуру в отношении российских СМИ. Согласно документу, иностранные соцсети будут заказывать за ограничение доступа к контенту российских СМИ из-за расовой, национальной или политической принадлежности.

Как пишет "Лента.ру", закон касается в том числе и крупных зарубежных компаний, вроде YouTube, Twitter и Facebook. Если они допустят какое-либо ограничение к контенту, то к ним могут применять санкции в виде блокировки, замедления трафика или штрафов. Максимальная сумма штрафа составит три миллиона рублей, а способы наказания могут использоваться одновременно.

Присваивать иностранным ресурсам статус допускающих цензуру сможет генпрокурор по согласованию с МИД, а если ресурс решит отказаться от дискриминации, он должен будет сообщить об этом в Роскомнадзор.