Путин попал в рейтинг "глобальных мыслителей" журнала Foreign Policy

Владимира Путина в свой рейтинг "ста ведущих глобальных мыслителей" по итогам 2015 года. Об этом пишет Американский журнал Foreign Policy включил российского президентав свой рейтинг "ста ведущих глобальных мыслителей" по итогам 2015 года. Об этом пишет ТАСС





Как пишет издание, глава российского государства попал в этот список по разряду "тех, кто принимает решения", то есть мировых политиков. Отметим, что вместе с Путиным в этот перечень попали четыре женщины: канцлер Германии, президент Маврикия, премьер-министр Бангладеш и министр иностранных дел Швеции, двое мужчин – министр обороны Саудовской Аравии и бывший министр финансов Греции, две международные группы – американо-иранская и американо-кубинская, которые работали в течение года над важными для сторон соглашениями.

Редакция вашингтонского журнала объяснила свой выбор началом операции ВКС РФ в Сирии и новым подъемом популярности Владимира Путина в России. Но составлен номинационный отзыв скорее в критическом, нежели в поздравительном ключе. Его заголовок – "За роль миротворца, выражающуюся в бомбежках".