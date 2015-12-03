Путин попал в рейтинг "глобальных мыслителей" журнала Foreign Policy
Владимир Путин попал в топ-100 "глобальных мыслителей" журнала Foreign Policy. Также в этот список вошла канцлер Германии.
3 декабря 2015, 09:59
Американский журнал Foreign Policy включил российского президента Владимира Путина в свой рейтинг "ста ведущих глобальных мыслителей" по итогам 2015 года. Об этом пишет ТАСС.
Как пишет издание, глава российского государства попал в этот список по разряду "тех, кто принимает решения", то есть мировых политиков. Отметим, что вместе с Путиным в этот перечень попали четыре женщины: канцлер Германии, президент Маврикия, премьер-министр Бангладеш и министр иностранных дел Швеции, двое мужчин – министр обороны Саудовской Аравии и бывший министр финансов Греции, две международные группы – американо-иранская и американо-кубинская, которые работали в течение года над важными для сторон соглашениями.
Редакция вашингтонского журнала объяснила свой выбор началом операции ВКС РФ в Сирии и новым подъемом популярности Владимира Путина в России. Но составлен номинационный отзыв скорее в критическом, нежели в поздравительном ключе. Его заголовок – "За роль миротворца, выражающуюся в бомбежках".
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