Путин поручил провести масштабную гуманитарную операцию в Сирии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Сирия проведут совместную масштабную гуманитарную операцию. В ее рамках будут открыты три коридора, по которым мирное население Алеппо покинет окруженный город, передает ТАСС.

Шойгу распорядился развернуть пункты горячего питания и оказания медпомощи в районах гуманитарных коридоров. Подчеркивается, что операция ведется в соответствии с поручением российского президента Владимира Путина.

По словам министра обороны, Россия неоднократно призывала противоборствующие стороны к примирению, однако боевики постоянно нарушали режим тишины и проводили обстрел населенных пунктов и атаковали позиции войск правительства. "В итоге в городе Алеппо и его пригородах сложилась сложная гуманитарная обстановка", – отметил Шойгу и добавил, что меры принимаются "исключительно в целях обеспечения безопасности жителей Алеппо.

РИА Новости пишет, что кроме гуманитарного коридора будет организован сброс с воздуха продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости жителям Алеппо, которых заблокировали боевики. Шойгу подчеркнул, что при этом будут использованы технологии, которые минимизируют попадание гуманитарной помощи к боевикам. "Особое внимание обратить на доставку предметов для ухода за детьми, тяжелобольными, предметов личной гигиены", — заявил он.

Также один коридор на севере Алеппо будет открыт для боевиков, которые захотят сложить оружие.

"Лента.ру" отмечает, что во вторник, 26 июля, в ходе тяжелых боев в северных районах Алеппо военнослужащие сирийской армии, местного ополчения, хазарейских добровольческих формирований вместе с иранскими военными советниками при поддержке ВКС РФ замкнули кольцо окружения. Две ударные группировки соединились в районе трассы Кастелло.