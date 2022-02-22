Путин поручил российским войскам поддерживать мир в Донбассе

Владимир Путин поручил обеспечить российским вооружённым силам функции по поддержанию мира в районах Донбасса. Соответствующая информация следует из указов президента, опубликованных на официальном портале правовой информации во вторник, 22 февраля.

«В связи с обращением главы Донецкой Народной Республики к Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора <...> [о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи] осуществление Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций по поддержанию мира», — сказано в одном из пунктов указа о признании независимости Донецкой Народной Республики.

Аналогичный пункт содержится в указе о признании независимости Луганской Народной Республики. Оба документа вступили в силу с момента подписания 21 февраля.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Незадолго до этого главы республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость, заключить оборонный договор и ввести войска.

После Путин во время обращения к россиянам заявил о признании независимости республик, а также подписал указы о признании ЛНР и ДНР в присутствии глав республик.