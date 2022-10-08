Путин поручил сформировать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Путин уже ознакомился с докладами премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Президент поручил премьеру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. По его словам, в комиссию войдут главы Краснодарского края и Крыма, а также представители Росгвардии, ФСБ и МВД.

«По поручению главы государства министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

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Общество Следком возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту

Напомним, что инцидент произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время следователи заняты установкой лиц, причастных к совершению преступления.