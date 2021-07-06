Путин посетит памятные мероприятия, приуроченные к 300-летию Кузбасса

Владимир Путин прибыл в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса. Глава государства должен возложить цветы к монументу "Память Шахтерам" и посетить Кемеровское президентское училище и строящийся культурно образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

Как сообщает РИА Новости, глава государства также проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Напомним, что о поездке президента стало известно вечером 5 июля. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства будет продолжать совершать региональные поездки, несмотря на пандемию. "Региональные поездки будут продолжаться, безусловно", — заверил представитель Кремля в беседе с журналистами.