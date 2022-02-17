Путин потребовал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%

Президент России Владимир Путин призвал увеличить реальные располагаемые доходы населения не менее чем на 2,5%. Как сообщает РИА Новости, глава государства заявил, что такие ориентиры перед правительством уже поставлены и «эту задачу обязательно нужно решить».

Путин отметил, что увеличение доходов должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но и на экономический рост — «базовое условия для решения социальных задач».

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%.

В 2022 году, как неоднократно указывал Владимир Путин, властям необходимо вернуть показатели к целевому уровню в 4%.