Путин поздравил Лукашенко с днем рождения по телефону

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Российский лидер Владимир Путин позвонил коллеге из Белоруссии Александру Лукашенко и тепло поздравил его с днём рождения. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во время разговора глава РФ пожелал Лукашенко крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Также политики обсудили актуальные вопросы отношений между двумя странами и международной повестки дня и график предстоящих контактов.

В пресс-службе отмечают, что ранее президент РФ направил белорусскому коллеге поздравительную телеграмму.