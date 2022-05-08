Путин поздравил с Днем Победы народ Украины

Владимир Путин поздравил с Днём Победы лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР, сообщили в Кремле.

В случае с Украиной и Грузией поздравление направлено только «народам».

Путин назвал «общим долгом» «не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран», а также призвал «сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы».

«В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами», — говорится в сообщении.

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В послании украинцам Путин подчеркнул «недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», а украинским ветеранам пожелал «душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия».

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что операция затянулась, заявил, что она идёт по плану.