Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления от COVID-19
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава государства присоединился к пожеланиям здоровья политику
Президент России Владимир Путин знает о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с COVID-19. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и добавил, что Путин желает ему скорейшей выписки.
“Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления”, — отметил Песков.
Напомним, по лидер ЛДПР две недели скрывал информацию о том, что болен COVID-19. На сегодняшний день состояние заражённого коронавирусом Жириновского остаётся тяжёлым и имеет отрицательную динамику. Поражение левого лёгкого составляет около 30%, правого — около 50%. Уровень сатурации составляет 90–91%.
Сам политик считает себя здоровым и рвётся работать, однако чтобы удерживать его в больнице на неинвазивной вентиляции лёгких, ему дают успокоительное.
Ситуация осложняется сахарным диабетом. Для поддержания уровня сахара в крови Жириновскому колют инсулин.
Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР две недели скрывал информацию о том, что он болен COVID-19.