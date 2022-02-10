Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления от COVID-19

Президент России Владимир Путин знает о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с COVID-19. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и добавил, что Путин желает ему скорейшей выписки.

“Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления”, — отметил Песков.

Напомним, по лидер ЛДПР две недели скрывал информацию о том, что болен COVID-19. На сегодняшний день состояние заражённого коронавирусом Жириновского остаётся тяжёлым и имеет отрицательную динамику. Поражение левого лёгкого составляет около 30%, правого — около 50%. Уровень сатурации составляет 90–91%.

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Общество Mash: состояние зараженного коронавирусом Жириновского ухудшается

Сам политик считает себя здоровым и рвётся работать, однако чтобы удерживать его в больнице на неинвазивной вентиляции лёгких, ему дают успокоительное.

Ситуация осложняется сахарным диабетом. Для поддержания уровня сахара в крови Жириновскому колют инсулин.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР две недели скрывал информацию о том, что он болен COVID-19.