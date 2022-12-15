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Путин предложил предоставлять ипотеку под 2% в новых регионах РФ

Президент отметил, что объём жилищного строительства там пока ограничен, но субсидии послужат хорошим условием для его развития

15 декабря 2022, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин предложил в новых регионах РФ предоставлять ипотеку для нового строительства по льготной ставке 2%. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Ясно, что сейчас там эта новая стройка в зачаточном состоянии находится, но это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство», — подчеркнул он.

Президент отметил, что объём жилищного строительства там пока ограничен, но введение такой льготной ипотеки послужит условием для долгосрочного развития стройки на новых территориях.

Комментарии 11

  • А мы ?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • НАДО БРАТЬ!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Неплохо, но рискованно, там в новостройку прилететь может. Если только застраховать. Так страховщики откажутся
    16 декабря, Гость   Ответить
  • 71 человек из Алтайского края обратно на Украину поехал, может за ипотекой?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А остальным 6%. И не факт ,что ты удовлетворить все требования банка, поэтому 15
    16 декабря, Гость   Ответить
  • может переехать. Продам здесь две квартиру , дачу. Уеду в новый регион. Там тепло. До морюшка рукой подать. Куплю там домик в ипотеку под 2%
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Абсолютно верное решение! Но считаю, что гражданам новых регионов следовало бы предоставлять безвозмездные субсидии на покупку жилья!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Сначала ту сторону до самой польской границы необходимо как следует отмилитаризировать.И только потом к годной ипотеке прицеливаться.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • гражданам новых регионов - че-то я путаюсь - они граждане РФ, или граждане новых регионов, которым положены ништяки, которых нет в РФ?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Не для того там сейчас земли освобождают от населения, чтобы русский ваня из Сибири туда понаехал. Когда всё успокоится, туда переедут ребята с ближнего востока.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Можно было спокойно для всей России. Но такую фигню когда льготную ипотеку повышают до 8% чтобы в этих регионах сделать 2% это верх цинизма. А эти регионы надо восстанавливать не за счет пострадавших. Сталин союз восстановил с граждан не взял не копейки. А прекратить разрешенный им лично вывоз капитала уже сейчас 205 миллиардов долларов, оставление валютной выручки за границей от экспорта всего и вся. Прекратить немедленно продавать природные ресурсы с дисконтом и в убыток стране и народу китаю, индии турции и другим вновь образовавшимся партнерам, которые не нам а мы им, используя нам во вред неблагополучную ситуацию. Прекратить снова создавать фонды цинично лживо названные для народа а фактически для обогащения кучки приблеженных олигархов, резервов разного вида внебюджетного сокрытия денег страны и народа.
    16 декабря, Гость   Ответить
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