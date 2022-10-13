Путин предупредил о голоде в беднейших странах

Президент России Владимир Путин сообщил о возникновении риска голода и масштабных социальных потрясений в беднейших странах. Об этом глава государства заявил во время выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Как сообщает РИА Новости, российский лидер отметил, что такая угроза возникла из-за роста волатильности мировых цен на энергоносители, подорожания сырья и других значимых товаров.

«Возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах», — подчеркнул Путин.

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Напомним, что ранее агентство Bloomberg предупредило Европу о голоде в связи с санкциями, введёнными против России. В публикации подчёркивалось, что мировая стоимость продуктов стала максимальной из-за ситуации вокруг Украины. Так, многие страны лишились пшеницы и растительного масла.