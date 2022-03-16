Путин предупредил о временном росте безработицы и инфляции

Уровни инфляции и безработицы вырастут в России в связи с текущей ситуацией в экономике, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, пишет ТАСС.

«Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. Не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы», — сказал он, подчеркнув, что российская экономика «обязательно адаптируется к новым реалиям».

Новости

Политика Путин: в ближайшее время в России увеличат МРОТ, соцвыплаты и пенсии

Напомним, Путин попросил правительство рассчитать точный размер повышения всех социальных выплат и других экономических показателей. Речь идёт в том числе о минимальном размере оплаты труда, прожиточном минимуме, зарплатах работников бюджетной сферы и пенсиях.

Новости

Политика Выплаты, мониторинг цен, борьба с безработицей. Путин подписал указ о поддержке экономики в регионах

Также президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Глава государства поручил губернаторам создать и возглавить штабы по экономическому развитию, а также наделил их дополнительными полномочиями.