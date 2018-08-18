Путин прибыл в аэропорт города Грац, где пройдет свадьба главы МИД Австрии

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Российский лидер Владимир Путин прибыл в аэропорт города Грац на юге федеральной земли Штирия, где состоится свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль, пишет РИА Новости, ссылаясь на канал Oe24.

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Политика В Австрии прокомментировали приглашение Путина на свадьбу главы МИД

Канал пишет, что из аэропорта на свадьбу Путин полетит на вертолете. В аэропорту Грац-Талерхоф проводятся усиленные проверки безопасности.

Бракосочетание Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße. На месте обеспечением безопасности занимаются порядка 300 полицейских и 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Территорию у ресторана и близлежащие дороги перекрыли на несколько часов.

Приглашение на свадьбу Путин получил от главы МИД Австрии в июне, посетив Вену с визитом. В качестве подарка он преподнесет песни в исполнении казачьего ансамбля.

Сообщалось, что всего на свадьбу соберутся порядка 100 гостей. Среди приглашенных числится канцлер Себастьян Курц, и он может встретиться с главой РФ. Кнайсль также собирается провести с Путиным рабочую беседу.

Агентство отмечает, что Путин заехал на свадьбу Кнайсль по пути в Берлин, где он встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель.