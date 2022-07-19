Путин прилетел с визитом в Иран

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» стран — гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата. Как сообщает ТАСС, Ил-96 с главой РФ приземлился в аэропорту иранской столицы.

Как отмечал помощник государства Юрий Ушаков, Путин начнет визит со встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Затем намечены беседы с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вечером главы РФ, Ирана и Турции соберутся на саммит стран — гарантов сирийского урегулирования. По итогам переговоров 19 июля в Тегеране будет принято совместное заявление президентов государств — участников астанинской «тройки». Они также сделают заявление для СМИ.