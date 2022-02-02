Президент России Владимир Путин призвал развивать и укреплять русский мир. Как заявил глава государства на церемонии вручения госнаград в Кремле, он является многоконфессиональным и многонациональным, пишет РИА Новости.

“Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы”, — заявил Путин.

Напомним, ранее о том, что необходимо добиваться дальнейшего сплочения русского мира, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Он призывал обеспечивать “развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами”.