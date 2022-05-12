Путин призвал снижать риски для экономики за счет адресной поддержки

Падение внутреннего спроса и сокращение объема денег на счетах предприятий и граждан сказываются на экономической динамике, заявил президент России Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, на совещании по экономическим вопросам глава государства заявил, что такие риски нужно снижать, в том числе и с помощью методов адресной поддержки.

«Внутренний спрос в нашей стране отстает от прошлогодних значений. Кроме того, продолжает сокращаться и объем денежных средств на счетах предприятий и граждан. Очевидно, что эти факторы сказываются на экономической динамике», — заявил Путин.

Президент отметил, что ранее у властей был успешный опыт адресных действий в условиях пандемии, напомнив о выплатах для семей с детьми и льготных кредитов для предприятий.